"Чорна п’ятниця" в США відзначилася значним падінням ажіотажу

Великі торговельні мережі США фіксують значне падіння купівельного ажіотажу цієї "чорної п'ятниці" в порівнянні з минулими роками.

Опівдні у великому торговельному центрі "Мейсіс" черг не було, більшість покупців - іноземні туристи, передає власний кореспондент Укрінформу.

За даними телеканалу CNBC, падіння ажіотажу пов’язане з тим, що торговельні мережі цього року запровадили знижки раніше - за тиждень до Гелловіну. Адже День подяки, з якого починається сезон відпусток, припав на самий кінець місяця, і цей період буде коротший, ніж зазвичай.

"Чорна п'ятниця в Нью-Йорку". Фото: Володимир Ільченко / Укрінформ

Ще одна причина - дедалі більше покупок здійснюються в інтернеті.

За оцінкою компанії Adobe Analytics, яка відстежує операції 80 зі 100 найпопулярніших роздрібних онлайн-продавців у США, продажі в "чорну п’ятницю" через інтернет сягнуть $7,5 млрд - на 20,5% більше, ніж торік. Тільки в День подяки, який передував п’ятниці, інтернет-продажі підскочили на 17% - до $4,1 млрд, передає CNBC.

Працівниця Українського музею у Нью-Йорку Маруся Плісак, яка народилася в цьому місті, теж робить закупи в сезон знижок тільки через інтернет. "Замовила кілька светрів та штанів - усього доларів на двісті, - розповіла вона кореспондентові Укрінформу. - Без знижок я потратила би близько 350 доларів.

"Ні я, ні моя дружина у "чорну п’ятницю" на закупи не ходимо, - розповів працівник "Банку Америки", розташованого неподалік від "Мейсіс", Джейсон Емлі. – Дружина замовила в інтернеті нове взуття і ще якісь товари до новорічних свят, зекономивши на знижках близько 300 доларів".

За словами Емлі, дедалі більшої популярності набирає "кіберпонеділок" - день розпродажу через інтернет у перший понеділок після "чорної п’ятниці". Він також підтвердив, що цього дня у великі торговельні центри ходять переважно туристи з інших міст та країн.