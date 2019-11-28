Серіал “Сімпсони” скоро можуть закрити — композитор

Найдовший в історії американського телебачення анімаційний серіал “Сімпсони” ("The Simpsons") може скоро завершитися.

Про це заявив композитор мультсеріалу Денні Ельфман, повідомляє Independent.

"Ну, з того, що я чув, він (серіал — ред.) добігає кінця. Я не знаю достеменно, але я чув, що це його останній рік", - сказав він.

За словами автора музики до "Сімпсонів", він не очікував, що серіал буде таким популярним упродовж тривалого часу.

"Я думав, що це триватиме три епізоди - і все скасують.", - зазначив Ельфман.

“Сімпсони” були створені Меттом Ґрейнінґом для компанії FOX. Перший епізод вийшов на екрани у 1987 році. Анімаційний серіал є сатиричною пародією на стиль життя середнього класу США. Більшість подій відбуваються у вигаданому містечку Спрінгфілді. Шоу висміює численні аспекти життя людей, американську культуру, суспільство, навіть телебачення.

«Сімпсони» є найдовшим анімаційним серіалом в історії американського телебачення: понад 650 епізодів, які, зі свого боку, об'єднані у 30 сезонів приблизно по 20 серій у кожному.

6 лютого 2019 року мультсеріал продовжили до 32-го сезону.