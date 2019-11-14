Disney+ прибрав серію “Сімпсонів” з голосом Майкла Джексона

Зі стримінгового сервісу Disney+ видалили серію “Абсолютно божевільний тато” мультсеріалу "Сімпсони" за участю Майкла Джексона.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, ймовірно епізод прибрали через звинувачення його в педофілії.

Серію “Абсолютно божевільний тато” випустили в 1991 році. У ньому Гомер Сімпсон ненадовго потрапляє в психіатричну лікарню, де зустрічає чоловіка на ім’я Леон Комповскі, який стверджує, що він Майкл Джексон. Цього персонажа й озвучив сам Джексон.

Читайте також: У віці 54 років помер продюсер Сімпсонів

У Disney не прокоментували видалення епізоду з сервісу.

У березні 2019 року цей епізод вилучили з ефіру через звинувачення Джексона в педофілії після виходу документального фільму «Залишаючи Неверленд».