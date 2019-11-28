В Антарктиді "застрягли" більше 40 вчених через аварію криголама

42 члени експедиції застрягли на французькій станції Dumont d’Urville в Антарктиді після того, як зламався криголам L’Astrolabe, що мав доставити їм припаси і змінити групу дослідників.

Про це повідомляє Science Alert.

Ситуацію прокоментував керівник французької місії Dumont d’Urville Ален Ківорон, назвавши її "такою, що розчаровує", оскільки евакуацію групи зі станції можна провести лише через кілька тижнів.

"Більшість молодих членів місії були б раді залишитися якомога довше, але більш досвідчені полярники вважають за краще б повернутися до своїх родин", — сказав він.

За інформацією Полярного інституту Франції, у криголама пошкодився гвинт. Однак свою допомогу запропонувала Австралія. Уряд країни зобов’язався відправити свій криголам у Dumont d’Urville та іншу французько-італійську дослідницьку базу в Конкордії.

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Очікується, що корабель Aurora Australis прибуде в порт Хобарт, Тасманія, найближчими днями, а потім вирушить на південь на початку грудня, щоб повернути дослідників додому.

Директор Французького полярного інституту Жером Шаппеллас високо оцінив це рішення, зазначивши, що без такого втручання "робота наших дослідницьких станцій і проведення наукових досліджень були б надзвичайно важкими".

Як повідомляється, несправному судну L’Astrolabe трохи більше двох років, його будівництво було завершено в 2017 році.