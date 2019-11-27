ВВС Україна опублікувала шорт-лист премії "Книга року"

ВВС News Україна оприлюднила короткі списки літературної премії "Книга року ВВС-2019", "Книга року ВВС - Есеїстика-2019" та "Дитяча книга року ВВС-2019", яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою ЄБРР.

Про це повідомляється у середу, 27 листопада, на сайті телерадіокомпанії.

До короткого списку у номінації "Книга року BBC-2019", що обирався з 24 видань, увійшли такі твори:

- Тамара Горіха Зерня. Доця. - Київ: Білка, 2019.

- Марина Гримич. Клавка. - Київ: Нора-Друк, 2019.

- Ілларіон Павлюк. Танець недоумка. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

- Ксенія Фукс. По той бік сонця. - Київ: Темпора, 2019.

- Артем Чех. Район Д. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019.

До короткого списку у номінації "Книга року ВВС — Есеїстика-2019" увійшли такі твори:

- Василь Махно. Околиці та пограниччя. - Київ: Yakaboo publishing, 2019.

- Костянтин Москалець. Стежачи за текстом. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

- Андрій Любка. У пошуках варварів. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019.

- Тарас Прохасько. Так, але... - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019.

До короткого списку у номінації "Дитяча Книга року BBC - 2019", що відбирався з-поміж 11 видань, увійшли такі видання:

- Володимир Арєнєв. Сапієнси. - Харків: Ранок, 2019.

- Наталія Матолінець. Академія Аматерасу. - Харків: Віват, 2019.

- Оля Русіна. Мія і місячне затемнення. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

- Галина Ткачук. Білка Квасоля та Опівнічний Пожирака. - Харків: Ранок, 2019.

- Таня Поставна. Коли я була лисицею. - Харків: Віват, 2019.

Переможців оголосять на церемонії, яка відбудеться 13 грудня 2019 року.

До журі конкурсу входять: Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"; Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення; Віталій Жежера, письменник, журналіст; Тарас Лютий, філософ, письменник; Світлана Пиркало, радник з питань культури ЄБРР; Марта Шокало, випусковий редактор ВВС Україна.

Як зазначається у повідомленні, переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневому еквіваленту £1 000. Водночас видавці книг-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії "Книга року ВВС" на наступних виданнях.