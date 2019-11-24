На фестивалі у Відні показали сучасний український вишитий одяг

Під час організованого Жіночою гільдією ООН щорічного міжнародного фестивалю "Благодійний базар 2019" у Відні відбувся показ колекції сучасного вишитого одягу від української дизайнерки Марії Шамедько під брендом Maruna by Maria.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

"Ми створюємо колекції сучасного одягу, продовжуючи традиції ручного вишивання та використовуючи техніки різних регіонів України. Поєднуємо сучасне з минулим, намагаючись примножувати та збагачувати вишивальну культуру України", - зазначила Марія Шамедько.

Під час показу була представлена колекція верхнього одягу з найрізноманітнішими техніками вишивання.

Показ українського вишитого одягу у Відні. Фото: Василь Короткий / Укрінформ

На сучасних пальтах, накидках, жилетах та жакетах вручну зроблено вишивку з використанням технік Верховини, Східного Поділля, Галичини, Буковини, Центральної України. Зокрема, використовувалися набирування, верхоплути, лічильні гладі, занизування, ретязі, низинки, хрестик тощо.

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Загалом під час "Благодійного базару 2019" відбулися покази колекцій від дизайнерів чотирьох країн: Китаю, Індії, Нігерії та України.