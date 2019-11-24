На фестивалі у Відні показали сучасний український вишитий одяг
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.
"Ми створюємо колекції сучасного одягу, продовжуючи традиції ручного вишивання та використовуючи техніки різних регіонів України. Поєднуємо сучасне з минулим, намагаючись примножувати та збагачувати вишивальну культуру України", - зазначила Марія Шамедько.
Під час показу була представлена колекція верхнього одягу з найрізноманітнішими техніками вишивання.Показ українського вишитого одягу у Відні. Фото: Василь Короткий / Укрінформ
На сучасних пальтах, накидках, жилетах та жакетах вручну зроблено вишивку з використанням технік Верховини, Східного Поділля, Галичини, Буковини, Центральної України. Зокрема, використовувалися набирування, верхоплути, лічильні гладі, занизування, ретязі, низинки, хрестик тощо.
Загалом під час "Благодійного базару 2019" відбулися покази колекцій від дизайнерів чотирьох країн: Китаю, Індії, Нігерії та України.