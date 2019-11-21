Конкурс духової музики "VIN VENTI" стартує у Вінниці

У Вінниці у четвер, 21 листопада, розпочинається IІІ Міжнародний конкурс духової музики «VIN VENTI»

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у департаменті в справах ЗМІ та зв’язків із громадськістю Вінницької міської ради.

«Сьогодні у Вінниці розпочнеться IІІ Міжнародний конкурс духової музики «VIN VENTI». Це унікальний для України мистецько-культурний проєкт, адже його учасники не лише позмагаються у виконавській майстерності, а й матимуть нагоду поспілкуватися і побувати на майстер-класах іменитих музикантів з України, Польщі та Франції – членів журі конкурсу. Сьогодні стартують перші конкурсні прослуховування», - повідомили у департаменті.

Відповідно до умов конкурсу, участь у ньому беруть солісти-інструменталісти дерев’яних духових та мідних духових інструментів мистецьких шкіл, спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів та спеціалізованих мистецьких навчальних закладів усіх рівнів акредитації України та країн зарубіжжя. Оцінюватимуть конкурсантів професійні педагоги та музиканти з України, Польщі та Франції. На переможців конкурсу «VIN VENTI» очікують грошові сертифікати від Вінницької міської ради та нагороди від Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці.

Окрім конкурсних прослуховувань, проєкт передбачає й майстер-класи членів журі. Так, 21 - 23 листопада у залах галереї «Інтершик» та закладу «Вінницька дитяча музична школа №1» відбудуться майстер-класи від членів журі IІІ Міжнародного конкурсу духової музики «VIN VENTI». Участь у них для всіх учасників конкурсу буде безкоштовною.

Триватиме конкурс чотири дні, з 21 по 24 листопада. У четвер, першого дня заходу, розпочнуться конкурсні прослуховування учасників. Також відбудуться два майстер-класи членів журі і концерт брас квінтету «Мажор Київ» під керівництвом члена журі Віктора Слупського у Вінницькій обласній філармонії.