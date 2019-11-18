До 250 євро за недопалок: у Брюсселі вчетверо збільшують штраф

Місцевий уряд Брюсселяу вирішив чотири рази збільшити штраф за кинуті на землю недопалки — тепер він становитиме 200 євро.

Про це повідомляє видання Flandersnews.be.

«30 відсотків вуличного сміття складають недопалки. І ця проблема стосується не лише чистоти міста, а й охорони довкілля, оскільки недопалки містять сотні шкідливих хімікатів, забруднюють води та дуже повільно розкладаються – близько 15 років. Наша мета – привернути більшу увагу курців до цієї проблеми. Саме це, а не бажання зібрати більше штрафів стоїть за нововведенням», - зазначила з цього приводу ініціатор законопроекту член міської адміністрації Зубіда Джеллаб.

Тож з 1 січня 2020 року осіб, які кидають недопалки на землю і це помітили працівники комунальних служб, штрафуватимуть на 200 євро. Якщо таке адміністративне правопорушення помітили поліцейські, порушнику доведеться сплатити 250 євро.