У Житомирі нагородили переможців учнівського кінофесту "ЖУК"

У Житомирі визначили переможців Всеукраїнського учнівського кінофестивалю «ЖУК» в 11 номінаціях.

Про це інформує пресслужба Житомирської міської ради.

«У 2019 році близько 70 команд зареєструвалися до участі в проєкті. 40 команд із різних областей України створили свої короткометражні ігрові фільми. Юні кінематографісти знімали короткометражні фільми на тему: «Я ціную життя!». Переможців визначили в 11 номінаціях», - йдеться у повідомленні.

Кращим конкурсним фільмом стала стрічка «Звичайне чудо», яку представила ЗОШ №7 із Новограда-Волинського.

Нагородження переможців кінофесту «ЖУК» у Житомирі / Фото: Житомирська міська рада

У номінації «Кращий сценарій» перемогу здобув фільм «Я ціную життя» юних кінематографістів із гімназії №4 Коростеня.

Приз глядацьких симпатій отримала стрічка «Сторінками мого життя» (ЗОШ №17, м. Житомир)

Кращою жіночою роллю визнали гру Катерини Висоцької у фільмі «Звичайне чудо» (ЗОШ №7, м. Новоград-Волинський), а нагороду «Краща жіноча роль другого плану» отримала Ілона Котелянець за стрічку «Межа» (ЗОШ № 11, м. Бердичів).

За кращу чоловічу роль відзначили Дмитра Єгунова («ЗмІни чи ЗмінИ», ліцей №25, м. Житомир), а кращу чоловічу роль другого плану зіграв В’ячеслав Свинціцький («Едіта», ЗОШ №27, м. Житомир).

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За кращу музику та звук нагородили фільм «Я ціную життя» (ЗОШ №6, м. Бердичів), а за кращі костюми та грим «Я ціную своє життя» (Слов'янський педагогічний ліцей, м. Слов'янськ).

Кращою операторською роботою визнали стрічку «Танец бабочки» (ЗОШ №2, м. Суми).

Нагороду за кращий монтаж отримав «Фотограф» (Політехнічний ліцей НТУ КПІ, м. Київ).

Цього разу кінофестиваль «ЖУК» проходив у Житомирі вп’яте.