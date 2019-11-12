Україна вперше проведе кіноклубний фестиваль дитячих фільмів

В Україні вперше відбудеться кіноклубний фестиваль “Українське дитяче кіно”. Покази триватимуть з листопада по 20 грудня 2019 року.

Про це повідомляє компанія “Артхаус Трафік”.

“Фестиваль проводиться задля популяризації національних фільмів серед дітей та підлітків, його орієнтовано на широку глядацьку аудиторію – у тому числі в невеликих містах та селах, де немає можливості влаштовувати кінотеатральні покази. Для участі запрошуються всі охочі – для цього необхідно заповнити заявку на сайті “Кіноклуб. Всеукраїнська мережа”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, кіноклубний фестиваль “Українське дитяче кіно” приймає заявки на проведення показів до 20 грудня 2019 року. Безкоштовний та легальний доступ до фільмів надається для показів у рамках кіноклубів, дискусійних клубів, позакласних занять та шкільних уроків. Усі картини представлені в українській озвучці.

“Микита Кожум'яка” – анімаційний фентезі-фільм, знятий Мануком Депояном за мотивами однойменної казки Антона Сіяніки. Стрічка, яка зібрала на батьківщині понад 11 млн гривень, також вийшла в прокат у Польщі й Туреччині, розповідає про хлопчика Микиту, який повинен врятувати світ людей і світ магії від відьми.

“Трубач” – сімейний комедійний мюзикл Анатолія Матешка. За словами авторів, це “абсолютно київська історія про суперництво двох дитячих оркестрів. Все як у дорослих — кохання, інтриги, заздрість і, звичайно, добро, яке перемагає зло”.

Читайте також: На фестивалі у Нідерландах показали три українські фільми

“Іван Сила” – пригодницький біографічний фільм, знятий за книгою Олександра Гавроша “Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу”. Фільм оповідає незвичайну історію життя Івана Фірцака, який став артистом чехословацького цирку і побував у 64 країнах світу, дивуючи всіх своїми перемогами та дужістю.

“Моя країна – Україна” – анімаційний народний казково-пізнавальний серіал, виконаний переважно в техніці пластилінової анімації. Маленькі сюжети з любов'ю та повагою розповідають про розмаїття нашої батьківщини; кожна історія – це казка, легенда або байка з конкретного місця в Україні, чи то велике місто, чи маленьке село, поле або море.

До програми також увійшла добірка найкращої української анімації від студії “УкрАнімаФільм” – від класики, на якій виросло не одне покоління дітей (“Капітошка”, “Як Петрик П'яточкін слоників рахував”), до нових робіт українських режисерів, що представляють країну на міжнародних кінофорумах.

Щороку фестиваль Чілдрен Кінофест проводить Конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми. Участь у ньому беруть діти віком від 7 до 14 років, без жанрових чи тематичних обмежень. В рамках кіноклубного фестивалю “Українське дитяче кіно” глядачі зможуть оцінити 30 фільмів-фіналістів конкурсу, створених у 2017 – 2019 роках.

Проєкт втілено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та фестивалю кіно для дітей та підлітків “Чілдрен Кінофест”.