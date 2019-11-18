У Житомирі розпочинається ювілейний фестиваль «Сонячні кларнети»

У Житомирі пройде Х Міжнародний фестиваль інструментальної музики «Сонячні кларнети».

Фестиваль збере учасників з України, Білорусі та Сербії, а також у його рамках вперше відбудеться однойменний міжнародний конкурс юних виконавців на кларнеті.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів голова оргкомітету фестивалю, директор Житомирського коледжу культури і мистецтв ім. І. Огієнка Микола Покропивний.

«Ювілейний Х фестиваль «Сонячні кларнети» триватиме упродовж 18-22 листопада. Цього року ми вперше проводимо Міжнародний конкурс юних виконавців на кларнеті «Сонячні кларнети». У рамках фестивалю заплановані арт-зустрічі, майстер-класи та концерти. Гостем цьогорічного фестивалю буде квартет кларнетистів військово-повітряних сил США, керівник якого Крістіна Мур Уррутія є членом журі конкурсу», - розповів Покропивний.

Фестиваль розпочнеться сьогодні із концерту в обласній філармонії.

Читайте також: На Міжнародному фестивалі військової авторської пісні переміг гурт з Десни

Крім того, у вівторок, 19 листопада, відбудеться прослуховування учасників конкурсу молодшої вікової групи (учасників віком 8-13 років), а в середу, 20 листопада – старшої вікової групи (13-18-річні кларнетисти). Головним призом конкурсу стане кларнет фірми Selmer.

Фестиваль завершиться у п’ятницю, 22 листопада, концертом Національного президентського оркестру та квартету кларнетистів військово-повітряних сил США.