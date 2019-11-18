На Міжнародному фестивалі військової авторської пісні переміг гурт з Десни

Гурт "Бойовий акорд" із 169 навчального центру Сухопутних військ ЗСУ, що дислокується на Чернігівщини, став переможцем Міжнародного фестивалю військової авторської пісні, який проходив у Києві.

Про це Укрінформу повідомив спецкор по місту Чернігову Інформагентства Міноборони України "АрміяInform" Ігор Березинський.

"Гурт "Бойовий акорд" 169 навчального центру з селища Десна Чернігівської області став переможцем 5-го Міжнародного фестивалю військової авторської пісні, що проходив у рамках проєкту "І все-таки ми там були!". Фестиваль відбувся в Києві, проводиться він з 2015 року", - розповів пресофіцер.

За словами Березинського, "Бойовий акорд" представив на фестивалі блок пісень, написаних в зоні проведення АТО/ООС. Під час виконання деяких люди в залі плакали. А потім викликали музикантів "на біс".

Участь у конкурсі взяло понад 20 українських та зарубіжних гуртів та виконавців військових авторських пісень. Були навіть гості з Конго та Гвінеї, які теж співали українською, як того вимагають умови фестивалю.

Організував мистецький захід Центр миротворчості під керівництвом учасника миротворчої місії у Сьєра-Леоне Сергія Громова.