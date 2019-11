Miss Top of the world plus size: перша віцеміс отримала корону в Укрінформі

У Києві підбили організаційні підсумки міжнародного конкурсу краси серед дівчат розміру plus size "Miss Top of the world plus size-2019", який відбувся 5-9 листопада.

Підбиття підсумків відбулося в інформагентстві Укрінформ 13 листопада, повідомляє кореспондент агентства. "Я дуже боялася робити конкурс у колишніх країнах Радянського Союзу. Тому що це ризик, можуть не приїхати учасники. Але, на щастя, у вашій країні дружня візова система, яка допомагає людям легко сюди приїхати, всі ворота відкрито для туризму, для проведення різних міжнародних заходів. Україна молодець, що зараз працює над туризмом", - підкреслила президент і засновниця конкурсу Крістіне Лінденблате. За словами національного директора конкурсу від України Тетяни Котєлкіної, активно підтримували конкурс Київська міськадміністрація і Міністерство культури. Хоча, за словами Котєлкіної, організатори все ж стикнулися з деякими труднощами, оскільки окремих потенційних партнерів все ще бентежить приставка "плюс сайз" щодо учасниць конкурсу. Як підкреслили організатори, конкурс несе соціальний посил і покликаний боротися зі стереотипами щодо жінок формату plus size. "Головна мета конкурсу - популяризація жіночої краси, показати не лише оточуючим, що розмір plus size - це красиво та елегантно, але й самим дівчатам, що вони неповторні, привабливі і справжні", - зазначила Котєлкіна. За словами президента й засновниці конкурсу Крістіне Лінденблате, особливість його - відсутність дефіле в купальниках. Водночас, Україна - єдина країна, яка 2019 року під час національного відбору провела й дефіле в купальниках. "Я дівчатам сказала: боїшся, соромишся себе? Переодягнися в купальник, ми тебе сфотографуємо, і ти подивишся, яка ти! Ти зараз або робиш крок уперед і знімаєш із себе цей образ сорому, стереотипності, або залишаєшся в своїй "коробочці" і сидиш у ній все життя. І тепер вони кажуть: "Це було чудово, ми тепер нічого не боїмося", - підкреслила Котєлкіна, що зважилася на проведення дефіле в купальниках для жінок формату plus size. "У мене немає ніяких стереотипів. 90-60-90 - це все надумане. Все одно будуть люди, яким ви або не сподобаєтеся, або які будуть вами захоплюватися. А якщо подивитися статистику, то дівчат plus size набагато більше, ніж худих", - прокоментувала ставлення до формату plus size переможниця Міла Кузнецова. "Я та людина, яка на національному відборі вийшла в купальнику, продефілювала. І хочу сказати, що насправді всі проблеми у нас у голові. Якщо ми приймаємо себе такими, як ми є, якщо ми починаємо себе любити, у нас немає проблем. Ми починаємо розуміти, що ми гарні. І ця невпевненість просто випаровується. Просто потрібно підбирати розмір одягу правильно. Якщо ви такі ж пухкенькі, як і ми, і підбираєте собі одяг на розмір менший, краси від цього не буде", - підкреслила перша віце-міс Елеонора Семерняк. Корону першої віце-міс "Miss Top of the world plus size-2019" киянка Семерняк отримала в Укрінформі, оскільки від перенесеного хвилювання знепритомніла в фіналі конкурсу. За словами Семерняк, останнім часом вона навіть почала захоплюватися стилем, модою. "Хочу сказати, що дівчину "плюс сайз" можна одягнути красиво, можна одягнути чудово, якщо правильно підібрати стилістично вбрання. Це ціла наука, і я її розпочну нарешті вивчати", - підкреслила Семерняк, яка отримала на національному відборі учасниць звання "Міс Стиль". 5-9 листопада 2019 року вперше в Україні відбувся міжнародний конкурс краси серед дівчат розміру plus size "Miss Top of the world plus size-2019". Серед 21 учасниць було п'ять з України. На конкурс подали заявки дівчата з Індії, Сінгапуру, Бразилії, Суринаму, Латвії, Нідерландів, Білорусі та України. Для проведення наступного конкурсу в 2020 році заявки вже подали Бразилія, Індія і Суринам. Читайте також: Українка Міла Кузнецова представить Західну Європу на Miss Top of the world plus size Національний відбір від України стартує в січні 2020 року, його особливістю будуть регіональні відбори, щоб якомога більше дівчат взяли в них участь. До участі в конкурсі допускаються дівчата й жінки від 18 до 45 років. При цьому конкурсанткам не ставлять умови не бути заміжньою або не мати дітей. Конкурс проводиться з 2016 року, він став одним із перших подібних заходів на міжнародному рівні для дівчат і жінок формату plus size. У попередні роки конкурс приймали Сінгапур, Філіппіни і Латвія.