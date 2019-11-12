Визначили переможців конкурсу "Краща книга України"

Журі Всеукраїнського конкурсу “Краща книга України” визначило переможців 2019 року - гран-прі конкурсу отримало ілюстроване видання творів Тараса Шевченка "Кобзар", здійснене ПП “Емма”.

Про це повідомляє Держкомтелерадіо.

"Гран-прі конкурсу присуджено ПП “Емма” за повне видання поезій та поетичних драматичних творів Тараса Шевченка “Кобзар”, в оформленні якого використано малюнки видатного українського художника Амвросія Ждахи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у номінації “Моя країна” перемогу здобула книга С.Андрющенко та С.Железняк “Звичаї нашого роду. Традиції української кухні” (видавець - ТОВ “Видавництво Генеза”), у номінації ”Життя славетних” - дослідження літературознавця Володимира Панченка “Повість про Миколу Зерова” (видавництво “Дух і Літера”).

Крім цього, кращими книгами у різних номінаціях стали роман Леоніда Мосендза “Останній пророк” (ДП ДСВ “Либідь”), книга Алекса Хавра у перекладі Ольги Кожушко “А потім прийшов Цезар” (видавництво “Фабула”) та “Мистецтво війни в ілюстраціях” Джесіки Гейґі у перекладі Марії Козиренко (видавництво “Фабула”), збірка Наталії Мазур “Забавлянки. Віршотворені ігри для спілкування з дитиною, пробудження, годування, купання, масажу”, книга С. Курилова “Сам в океані” (ТОВ “Час Майстрів”), а також збірка вибраних творів одного з найважливіших українських поетів XX–XXI століть Тараса Федюка "Цеглина" (ТОВ "Видавництво "Навчальна книга – Богдан").

Бестселером року визнана книга спогадів видатного державного діяча України Володимира Горбуліна “Мой путь в зазеркалье. Не только путевые заметки”, яка вийшла у ТОВ “Брайт Букс”.

Зазначається, що цього року для участі в конкурсі у 10 номінаціях надійшло 52 роботи від 17 видавців.

Всеукраїнський конкурс “Краща книга України” проводиться з метою сприяння розвитку вітчизняного книговидання, удосконалення традицій вітчизняної книговидавничої справи, підвищення ролі книги в суспільстві, популяризації сучасних технологій її художнього оформлення та поліграфічного виконання.