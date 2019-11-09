В Івано-Франківську вперше представили виставку архівних документів

В Івано-Франківську, на книжковому форумі «Сторінками української книги», яка відкрилась у фортечній галереї «Бастіон», представили виставку архівних документів «На шляху до Соборності України». Давні періодичні видання та 12 архівних справ вперше представлено для загального огляду.

Про це кореспонденту Укрінформу на книжковому форумі розповів головний спеціаліст відділу використання інформації та документів Державного архіву в Івано-Франківській області Тарас Галян.

«Сьогодні ми представили виставку архівних документів «На шляху до Соборності України». Тут є першоджерела, які відображають державотворчі процеси періоду діяльності ЗУНР, а це 1918-1919 рік. До уваги відвідувачів представлено 12 архівних справ, 6 періодичних видань і 2 банери, які допомагають глядачам побачити матеріали нестандартного формату. Це зроблено з метою економії простору. Хоча джерельна база є набагато ширшою. Усі документи ми представили вперше для широкого огляду, основне місце їх зберігання – архівосховище», - зазначив Галян.

Він зауважив, що представлені документи відображають усі процеси життєдіяльності маленьких сіл і міст Станіславівського воєводства на території Західної України. Серед них є справи, зібрані польською таємною поліцією, щоб відстежувати діяльність ЗУНРу, січових стрільців, діячів УГА, "які свого часу і словом, і зброєю боролись за самостійність держави".

«Серед найбільш відомих діячів того періоду – голова ЗУНРу Євген Петрушевич. Є документи, на яких стоять підписи діячів уряду ЗУНРу ... Тут є можливість попрацювати з цими документами», - зазначає Галян.

За його словами, нині до архівних документів того періоду звертаються не лише науковці, але й ті, хто цікавиться минулим своєї родини, місцевості.

Нині в обласному архіві Івано-Франківщини зберігають до 60 архівних справ і 13 періодичних видань, які виходили з 1918 до літа 1919 року.

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) - назва держави, що фактично побутувала протягом 1918—1919 років на території Західної України зі столицею у Львові. ЗУНР охоплювала територію заселену українцями — Східну Галичину, Буковину й Закарпаття. 22 січня 1919 року ЗУНР об'єдналася з Українською Народною Республікою, отримавши назву Західна Область Української Народної Республіки (ЗОУНР). Окупована 18 липня 1919 року в ході польсько-української війни. До 15 березня 1923 року уряд ЗУНР перебував в еміграції.

Фото: golos-info