В Івано-Франківську вперше представили виставку архівних документів
Про це кореспонденту Укрінформу на книжковому форумі розповів головний спеціаліст відділу використання інформації та документів Державного архіву в Івано-Франківській області Тарас Галян.
«Сьогодні ми представили виставку архівних документів «На шляху до Соборності України». Тут є першоджерела, які відображають державотворчі процеси періоду діяльності ЗУНР, а це 1918-1919 рік. До уваги відвідувачів представлено 12 архівних справ, 6 періодичних видань і 2 банери, які допомагають глядачам побачити матеріали нестандартного формату. Це зроблено з метою економії простору. Хоча джерельна база є набагато ширшою. Усі документи ми представили вперше для широкого огляду, основне місце їх зберігання – архівосховище», - зазначив Галян.
Він зауважив, що представлені документи відображають усі процеси життєдіяльності маленьких сіл і міст Станіславівського воєводства на території Західної України. Серед них є справи, зібрані польською таємною поліцією, щоб відстежувати діяльність ЗУНРу, січових стрільців, діячів УГА, "які свого часу і словом, і зброєю боролись за самостійність держави".
«Серед найбільш відомих діячів того періоду – голова ЗУНРу Євген Петрушевич. Є документи, на яких стоять підписи діячів уряду ЗУНРу ... Тут є можливість попрацювати з цими документами», - зазначає Галян.
За його словами, нині до архівних документів того періоду звертаються не лише науковці, але й ті, хто цікавиться минулим своєї родини, місцевості.
Нині в обласному архіві Івано-Франківщини зберігають до 60 архівних справ і 13 періодичних видань, які виходили з 1918 до літа 1919 року.
Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) - назва держави, що фактично побутувала протягом 1918—1919 років на території Західної України зі столицею у Львові. ЗУНР охоплювала територію заселену українцями — Східну Галичину, Буковину й Закарпаття. 22 січня 1919 року ЗУНР об'єдналася з Українською Народною Республікою, отримавши назву Західна Область Української Народної Республіки (ЗОУНР). Окупована 18 липня 1919 року в ході польсько-української війни. До 15 березня 1923 року уряд ЗУНР перебував в еміграції.
Фото: golos-info