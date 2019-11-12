“Захар Беркут” за місяць прокату зібрав понад 34 мільйони

Фільм “Захар Беркут” протягом місяця подивилися в Україні 425 965 глядачів, бокс-офіс становить 34 171 610 грн.

Про це повідомляється на сторінці фільму у Facebook.

“Понад 425 тисяч глядачів та понад 34 мільйони гривень! Стільки історичний екшен “Захар Беркут” зібрав за місяць прокату!” - написала команда фільму.

“Захар Беркут” стартував у прокаті 10 жовтня. Режисери Ахтем Сеітаблаєв і Джон Вінн зняли фільм за сценарієм Ярослава Войцешека і Річарда Роната, що базується на основі однойменного твору Івана Франка. У роботі над фільмом взяла участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великобританії та Монголії.

Головні ролі виконали Алекс Мак-Ніколл (Максим Беркут), Роберт Патрік (Захар Беркут), Томмі Фленаган (Тугар Вовк), Поппі Дрейтон (Мирослава), Цегмід Церенболд (Бурунда), Андрій Ісаєнко та інші.