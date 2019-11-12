Британець пробіг марафон в усіх країнах світу

Британець Нік Баттер став першою людиною у світі, яка пробігла марафони в усіх 196 країнах.

Про це повідомляє CNN.

"30-річний Баттер став першою людиною, яка пробігла марафони в усіх 196 країнах, які визнані ООН", - йдеться у повідомленні.

Як зауважує CNN, громадянин Великої Британії Нік Баттер вже зібрав понад 83 тисяч доларів США для місцевої благодійної організації, яка допомагає людям із раком простати.

Сам чоловік (родом із південної Англії), розпочав свій забіг на встановлення рекорду 6 січня 2018 року.

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Зазначається, що ідею пробігти марафон у 196 країнах виникла у Баттера, коли він під час одного марафону в пустелі Сахара зустрів чоловіка, в якого діагностували рак простати на термінальній стадії.

Як зауважує CNN, усього колишньому банкіру знадобилося 10 паспортів Великої Британії для подорожей по світу.

Фото з сайту CNN