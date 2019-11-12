У Німеччині відкрився карнавальний сезон

Карнавальний сезон-2019 відкрився святкуванням у Кельні, де не минуло без травм і затримань.

Про це повідомляє інформаційний портал t-online.

«Сезон карнавалу відкритий. Тисячі святкували в Кельні. Дійшло до арештів», - йдеться у повідомленні.

Отже, сталося кілька небезпечних нападів на святкуючих. За даними поліції, один з чоловіків мало не задушив незнайомого «краваткою» з кабелю, 22-річному учаснику карнавалу довелося звертатися терміново до лікаря.

Окрім того, зафіксовані випадки кидання речей з балконів домівок, що призвело до легких травм.

Про допомогу через тілесні ушкодження звернулися 29 осіб.

Загалом поліція здійснила 7 арештів і провела роз’яснювальні бесіди з понад 80 правопорушниками. До того ж було виписано чимало штрафів за керування скутерами в нетверезому стані.

Щозими у долині Рейну в Німеччині проводяться карнавали, сезон карнавалів називають «п'ятим сезоном», він розпочинається 11 листопада об 11 годині дня. Ця традиція нараховує сотні років. Основні карнавали відбуваються у Кельні (там «сезон» і починається), у Дюссельдорфі та Майнці.

Фото: Future Image, Horst Galuschka/imago images, Roberto Pfeil/dpa, Oliver Kremer/Twitter