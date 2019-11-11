Чоботи Наполеона продадуть на аукціоні у Парижі

Чоботи Наполеона продадуть на аукціоні у Парижі

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Укрінформ
У Парижі з аукціону планують продати за 50-80 тис. євро одні з останніх чобіт імператора Наполеона І.

Про це з посиланням на паризький аукціонний дім Drout повідомляє AFP.

Йдеться про кавалерійські чоботи 40-го розміру, які належали Наполеону, коли він був у вигнанні на острові Святої Єлени. Організатори оцінюють взуття у 50-80 тис. євро.

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Зауважується, що чоботи Наполеон не носив, але, взуття все одно має історичну цінність.

Торги за цим лотом заплановані на 29 листопада.

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