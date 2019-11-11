Чоботи Наполеона продадуть на аукціоні у Парижі

У Парижі з аукціону планують продати за 50-80 тис. євро одні з останніх чобіт імператора Наполеона І.

Про це з посиланням на паризький аукціонний дім Drout повідомляє AFP.

La maison de ventes aux enchères Drouot présente une paire de bottes de cavalerie, taille 40, portées par Napoléon Ier dans son exil à Sainte-Hélène qui sera mise en vente aux enchères le 29 novembre #AFP pic.twitter.com/eaMqNYiget — Agence France-Presse (@afpfr) November 11, 2019

Йдеться про кавалерійські чоботи 40-го розміру, які належали Наполеону, коли він був у вигнанні на острові Святої Єлени. Організатори оцінюють взуття у 50-80 тис. євро.

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Зауважується, що чоботи Наполеон не носив, але, взуття все одно має історичну цінність.

Торги за цим лотом заплановані на 29 листопада.