Рідкісну картку Pokemon продали за рекордну суму

На аукціоні Weiss Auctions була продана рідкісна карточка Pokemon серії Illustrator у відмінному стані із зображенням Пікачу. Всього існує тільки 39 таких карток.

Про це пише iTechua.

“Річ є настільки рідкісною тому, що її не продавали. Її видавали як приз в конкурсі ілюстраторів CoroCoro Comic. Це унікальна картка була створена спеціально для конкурсу», – йдеться в описі.

Покупець заплатив за цю версію Пікачу 195 тисяч доларів – рекордна сума для карток із зображенням покемонів. Попередній рекорд також належить картці Pikachu Illustrator, яку у 2013 році продали на eBay за 100 тисяч доларів.