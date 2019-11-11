“Месники”, Біллі Айліш та Кардашяни - оголосили переможців премії People's Choice Awards

У Лос-Анджелесі пройшла 45-та церемонія нагородження премією People's Choice Awards, яка присуджується діячам попкультури за підсумками глядацького голосування.

Як повідомляється на сайті премії, найкращим фільмом 2019 року глядачі визнали "Месники: Завершення", а кращим актором став Роберт Дауні-молодший, який зіграв у ньому.

Найкращою актрисою року глядачі визнали Зендаю за роль у фільмі "Людина-павук: Далеко від дому". Вона також отримала нагороду в номінації "Зірка телевізійної драми" за серіал "Ейфорія".

Колега Зендаї по фільму "Людина павук…" актор Том Холланд завоював статуетку в номінації "Найкращий актор бойовика".

Повний список переможців премії виглядає так:

- найкращий фільм "Месники: Завершення";

- найкраща актриса: Зендая ("Людина-павук: Далеко від дому");

- найкращий актор Роберт Дауні-молодший ("Месники: Завершення");

- найкраща драма: "Після";

- найкраща комедія: "Загадкове вбивство";

- найкращий бойовик: "Месники: Завершення";

- найкращий сімейний фільм: "Аладін";

- найкращий серіал: "Дуже дивні справи";

- найкраще реаліті-шоу: Сімейство Кардашян;

- fashion-ікона: Гвен Стефані;

- найкращий виконавець Шон Мендез;

- найкраща виконавиця - Біллі Айліш;

- найкраща група: BLACKPINK;

- найкращий альбом року: Тейлор Свіфт Lover;

- пісня року: Шон Мендез та Каміла Кабелльо - Senorita;

- відео року: BLACKPINK - Kill this love.

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Як повідомлялося, премію People's Choice Awards вручають щороку, починаючи з 1975 року. З 2005 року лауреати премії визначаються за підсумками голосування американців в режимі реального часу. У кожній номінації, яких понад 40, можуть змагатися до 12 кандидатів. Кандидатів, висунутих для інтернет-голосування, обирають за допомогою таємної процедури за участю редакторів «Entertainment Weekly», продюсерів шоу та опитування фанатів. Їх відбирають з урахуванням таких факторів, як рейтинг популярності, касові збори і обсяг продажів музичних творів.

Церемонія транслюється на каналі CBS.

Фото: Getty Images