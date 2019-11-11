“Месники”, Біллі Айліш та Кардашяни - оголосили переможців премії People's Choice Awards
Як повідомляється на сайті премії, найкращим фільмом 2019 року глядачі визнали "Месники: Завершення", а кращим актором став Роберт Дауні-молодший, який зіграв у ньому.
Найкращою актрисою року глядачі визнали Зендаю за роль у фільмі "Людина-павук: Далеко від дому". Вона також отримала нагороду в номінації "Зірка телевізійної драми" за серіал "Ейфорія".
Колега Зендаї по фільму "Людина павук…" актор Том Холланд завоював статуетку в номінації "Найкращий актор бойовика".
Повний список переможців премії виглядає так:
- найкращий фільм "Месники: Завершення";
- найкраща актриса: Зендая ("Людина-павук: Далеко від дому");
- найкращий актор Роберт Дауні-молодший ("Месники: Завершення");
- найкраща драма: "Після";
- найкраща комедія: "Загадкове вбивство";
- найкращий бойовик: "Месники: Завершення";
- найкращий сімейний фільм: "Аладін";
- найкращий серіал: "Дуже дивні справи";
- найкраще реаліті-шоу: Сімейство Кардашян;
- fashion-ікона: Гвен Стефані;
- найкращий виконавець Шон Мендез;
- найкраща виконавиця - Біллі Айліш;
- найкраща група: BLACKPINK;
- найкращий альбом року: Тейлор Свіфт Lover;
- пісня року: Шон Мендез та Каміла Кабелльо - Senorita;
- відео року: BLACKPINK - Kill this love.
Як повідомлялося, премію People's Choice Awards вручають щороку, починаючи з 1975 року. З 2005 року лауреати премії визначаються за підсумками голосування американців в режимі реального часу. У кожній номінації, яких понад 40, можуть змагатися до 12 кандидатів. Кандидатів, висунутих для інтернет-голосування, обирають за допомогою таємної процедури за участю редакторів «Entertainment Weekly», продюсерів шоу та опитування фанатів. Їх відбирають з урахуванням таких факторів, як рейтинг популярності, касові збори і обсяг продажів музичних творів.
Церемонія транслюється на каналі CBS.
Фото: Getty Images