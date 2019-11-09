На вихідних в Україні пройдуть Дні науки

У суботу та неділю, 9 та 10 листопада, в Києві, Івано-Франківську, Запоріжжі та Житомирі пройдуть Дні науки.

Одну з лекцій, присвячених культурі майя, в Києві прочитає перший заступник міністра освіти та науки, дослідник культури майя Юрій Полюхович, повідомляє Міністерство освіти та науки на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Перший заступник міністра Юрій Полюхович запрошує всіх на Дні науки. Цього року вони пройдуть 9-10 листопада в Києві, Івано-Франківську, Запоріжжі та Житомирі. Усі заходи - відкриті та безкоштовні. А саме лекція Юрія Полюховича про дослідження цивілізації майя буде 9 листопада в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка", - йдеться у повідомленні.

Локація працюватиме з 12:00 до 14:00.

Також у Києві пройдуть науково-популярні лекції в Інституті молекулярної біології і генетики НАНУ, КНУ ім. Тараса Шевченка, Археологічному музеї Інституту археології НАНУ, Інституті зоології ім. Шмальгаузена НАНУ, Національному музеї мистецтв ім. Варвари та Богдана Ханенків, Астрономічній обсерваторії та Астрономічному музеї КНУ ім. Тараса Шевченка та в багатьох інших наукових установах та музеях міста.

В Івано-Франківську Дні науки відбудуться в науковому містечку "Нова Енергія" на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

В Запоріжжі науково-популярні лекції прочитають науковці Запорізького національного університету, Запорізького медичного університету, Інституту фізіології ім. Богомольця НАНУ. Захід відбудеться в Центральній бібліотеці для дорослих.

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У Житомирському державному університеті ім. Івана Франка відбудуться лекції фахівців Інституту ядерних досліджень НАН України, Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України та Центру Молекулярних і Макромолекулярних досліджень Польської Академії Наук

Детально з програмою Днів науки можна ознайомитися на сайті.