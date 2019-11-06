Єлизавета II виключила з гардеробу натуральне хутро

«Якщо Її Величність буде необхідно з'явитися на заході в особливо холодну погоду, то для того, щоб їй було тепло, з 2019 року буде використовуватися штучне хутро», — написала Келлі.

Як зазначає видання, в Букінгемському палаці підтвердили перехід королеви на використання штучного хутра в нових предметах її гардеробу.

У палаці не стали уточнювати, чи нове правило поширюватиметься на церемоніальний одяг монарха, а саме плащ з оксамиту і горностая, який королева надягаєпід час відкриття парламенту.

Активісти захисту прав тварин, які роками критикували королівську сім'ю за носіння одягу з натуральним хутром, назвали рішення Єлизавети II «позитивним», проте закликали монарха замінити хутро також і на церемоніальному одязі.

Як відомо, вже майже 20 років у Великій Британії заборонене розведення тварин на хутро, однак поки немає заборони на експорт хутра з інших країн.