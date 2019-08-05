Принц Чарльз може знятися у “бондіані”

Члену британської королівської родини принцу Чарльзу запропонували зіграти роль камео у новій стрічці про Джеймса Бонда.

Про це повідомляє The Sun з посиланням на джерела.

“Принцу Чарльзу запропонували знятися у новому фільмі про Джеймса Бонда”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, йому запропонували зіграти роль камео (поява ненадовго знаменитості у фільмі — ред.) кілька тижнів тому, коли він був на зйомках нового фільму.

Як повідомили джерела, якщо 70-річний Чарльз відмовиться, продюсери запропонують роль британським принцам Вільяму й Гаррі.

Зазначається, що у 2012 році у фільмі про секретного агента Джеймса Бонда зіграла роль камео королева Великої Британії Єлизавета ІІ.

Принц Чарльз вже зіграв роль камео в одному з епізодів британського серіалу Coronation Street у 2000 році та взяв участь в радіопостановці The Archers на BBC Radio 4.