Вийшов трейлер воєнної драми Сема Мендеса "1917"

Світовий прокат стрічки, в якій зіграють Бенедикт Камбербетч, Джордж МакКей, Дін-Чарлз Чапман планується в січні 2020 року.

Трейлер стрічки з'явився на каналі Universal Pictures в Youtube.

Оскароносний Сем Мендес, режисер фільмів «Skyfall» і «Американська краса», знімає стрічку про події Першої світової війни у 1917 році.

У розпал Першої світової війни два молоді британські солдати Шофілд (Джордж Маккей, "Капітан Фантастік") та Блейк (Дін Чарльз Чапмен, "Гра престолів") отримують, здавалося б, неможливе завдання. Вони повинні перетнути ворожу територію і донести повідомлення про те, що зупинить смертельну атаку.

Повідомляється, що Universal Pictures планує випустити фільм на внутрішньому ринку 25 грудня 2019 року і в широкий прокат 10 січня 2020 року.

Фото: Collider