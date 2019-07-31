Стало відомо, коли в український прокат вийде документальний фільм “Вайнштейн”

Американська документальна стрічка “Вайнштейн” про відомого голлівудського продюсера, обвинуваченого у сексуальних домагань, виходить в український прокат 22 серпня.

В мережі оприлюднено його офіційний український трейлер, повідомляє кінокомпанія “Артхаус Трафік”.

“Фільм “Вайнштейн” Урсули Макфарлейн виходить в український прокат 22 серпня. Він розповідає про зліт і падіння голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна, обвинуваченого у десятках випадків сексуальних домагань”, - ідеться в прес-релізі.

Як зазначається, у стрічці колишні колеги, друзі по коледжу і журналісти докладно описують спроби Вайнштейна придушити рух #MeToo і зберегти свій вплив.

Світова прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі “Санденс” у США, українська – у межах програми “Гала-прем’єри” на Одеському кінофестивалі.