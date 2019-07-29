Фільм "Якось у Голлівуді" за перший вікенд зібрав рекордні $40 мільйонів
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Укрінформ
У США останній фільм американського режисера Квентіна Тарантіно ”Якось у Голлівуді” зібрав за перший вікенд у прокаті $40 млн.
Про це повідомляє NME.
“Якось у Голлівуді” зібрав $40 млн у кінозалах США цими вихідними, таким чином побивши рекорд 10-річної давнини фільму “Безславні виродки”, який зібрав $38 млн”, - йдеться у повідомленні.
Очікувалося, що фільм збере тільки $30 млн за перший вікенд.
Як повідомляє портал, стрічка “Якось у Голлівуді” є найдорожчим фільмом для Тарантіно, адже на її зйомку він витратив $90 млн.
Зазначається, що головними акторами у фільмі є, зокрема, Бред Пітт та Леонардо ДіКапріо.
Фото: www.nme.com/news