Фільм "Якось у Голлівуді" за перший вікенд зібрав рекордні $40 мільйонів

“Якось у Голлівуді” зібрав $40 млн у кінозалах США цими вихідними, таким чином побивши рекорд 10-річної давнини фільму “Безславні виродки”, який зібрав $38 млн”, - йдеться у повідомленні.

Очікувалося, що фільм збере тільки $30 млн за перший вікенд.

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Як повідомляє портал, стрічка “Якось у Голлівуді” є найдорожчим фільмом для Тарантіно, адже на її зйомку він витратив $90 млн.

Зазначається, що головними акторами у фільмі є, зокрема, Бред Пітт та Леонардо ДіКапріо.

Фото: www.nme.com/news