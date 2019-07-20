Рaramount Pictures випустила трейлер продовження культового фільму з Томом Крузом
Про це повідомляє itc.ua.
Події другої частини відбуватимуться після подій оригінальної картини і розповідатимуть про те, як лейтенант Піт «Меверік» Мітчелл — знову у виконанні Круза — став інструктором по польотах і як військовий старого вишколу намагається зберегти своє місце у збройних силах, незважаючи на зростаючу роль технологій.
Відео: Paramount Pictures
Як уточнює Variety, крім Круза, в картині зіграли Дженніфер Коннеллі, Вел Кілмер, Джон Гемм, Ед Гарріс і Майлз Теллер, який виконав роль сина напарника Мітчелла з першого фільму, який вирішив піти шляхом батька.
Режисером стрічки виступив Джозеф Косинські, відомий за фільмом «Облівіон». За словамиТома Круза, фільм знімають за підтримки експертів з американських ВПС і ВМС, а «все, що ви бачите на екрані, — реально», а не намальовано за допомогою комп'ютерної графіки.
Фільм "Top Gun: Maverick" вийде у прокат 26 червня 2020 року.