Вийшов трейлер фільму про “український слід” у Голлівуді

У мережі з’явився трейлер документального фільму “З України до Голлівуду”, створеного кінокомпанією “Fresh Production Group” за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

“Фільм “З України до Голлівуду” – це перше масштабне дослідження “українського сліду” у Голлівуді. Це маловідома історія про досить значний внесок українців не тільки в кіноісторію славнозвісної “фабрики мрій”, а й про їх неабиякий вплив на розвиток американського мистецтва”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у фільмі розповіді про досягнення українців у минулому переплітаються з особистими оповідями тих, хто саме сьогодні “запалює” свої зірки на голлівудському небосхилі.

Режисери стрічки - Станіслав Сукненко та Галина Кувівчак-Сахно. Сценарій Станіслава Сукненка. Продюсери - Олег Щербина та Юлія Чернявська. Зйомки фільму проходили в Україні та США.

“Рано чи пізно такий фільм мав би з’явитися. Бо всі ми знаємо історії окремих українських особистостей, які зробили внесок у розвиток голлівудського кіно, але масштабність цього внеску можна побачити і оцінити тільки об’єднавши всі ці історію в одну кінострічку”, - зазначає голова Держкіно Пилип Іллєнко.

На широкі екрани стрічка вийде у 2020 році.

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