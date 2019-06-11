Вийшов перший трейлер українського фільму "Фокстер & Макс"
Про це повідомляє Держкіно.
“Національна прем’єра стрічки, створеної за підтримки Держкіно, відбудеться 19 вересня цього року”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається. у фільмі складна 3D-графіка та персонажна анімація, над якою зараз активно працює команда постпродакшена.
“Фокстер & Макс” - український сімейний фантастичний фільм про пригоди хлопчика та пса-супергероя. За сюжетом, школяр Макс знаходить балончик із нанофарбами і малює зображення собаки. Несподівано намальоване хлопцем графіті оживає і перетворюється на собаку-наноробота з суперможливостями. Про це дізнається небезпечний злочинець, який починає за ними полювати.
Головні ролі Макса та його подруги Соні у фільмі зіграли юні актори з Тернополя Богдан Козій та Віталія Турчин, що стало для них дебютом у кіно. Роль головного антагоніста виконує польський актор Томаш Освічинські.
Виробництво стрічки “Фокстер & Макс”- кінокомпанії “Prоnto Film”. Режисер - Анатолій Матешко. Над сценарієм працювали канадський сценарист Скотт Паризьєн та Анастасія Матешко. Фільм знятий за підтримки Держкіно, а його дистрибуцією займаються FILM.UA Distribution та MMD UA.