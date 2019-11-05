До Чернігова привезли корони Сулеймана і Роксолани

До Чернігова привезли унікальні експонати - корону-шолом падишаха Османської імперії XVI століття Сулеймана та його дружини Гюррем Султан, відомої в Україні під іменем Роксолана.

Про це у Facebook повідомив учений секретар Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" Сергій Черняков.

"Корона падишаха Османської держави Сулеймана І Пишного вже в Чернігові", - написав він.

За інформацію офіційного сайту заповідника "Чернігів стародавній", реконструкція головних уборів відомих історичних постатей зроблена уперше і не має аналогів. Виготовили їх на основі портретів Сулеймана і Роксолани з гравюр невідомих венеціанських художників XVI ст.

Унікальний проєкт ініціював і втілив голова Благодійного фонду імені Б.Г. Возницького Ігор Жук. Над створенням стилізованих головних уборів працювала робоча група з 20 осіб - мистецтвознавці, науковці, ювеліри, інші фахівці. При виготовленні корон були використані дорогоцінні метали, імітації коштовного каміння, перли, інші матеріали.

Зазначається, що унікальні експонати доповнять та збагатять велику збірку історичних головних уборів духовних і світських лідерів "Корони світу", яка експонується в заповіднику "Чернігів стародавній".

Презентація експонатів відбудеться 6 листопада о 12 годині.

Фото: oldchernihiv.com