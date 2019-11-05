В японській столиці Токіо з 3 по 5 листопада проходить фешншоу в українському стилі.

Про це повідомляє Посольство України в Японії на власній сторінці у Facebook.

“З 3 по 5 листопада в Токіо за підтримки Посольства України в Японії проходить фешншоу в українському стилі”, - зазначили у дипмісії.

Фешншоу в українському стилі у Токіо / Фото: Посольство України в Японії

У посольстві додали, що оформлення костюмів здійснено за дизайном студентів токійського фешнколеджу "Bunka Fashion College".

Сама подія, на якій вони представлені - культурний фестиваль, який проводиться зазначеним навчальним закладом.

Більш того, під час створення колекції були використані елементи з українським орнаментом.

Зазначається, що назва колекції "Buvivian" поєднує англійські слова "brilliant" та "vivid".

За три дні буде проведено 16 показів, які відвідають понад 20 000 осіб.