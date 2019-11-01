Трюдо цьогоріч вирішив не перевдягатися у костюми на Геловін

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо цього року вперше відмовився від своєї традиції перевдягатися у костюми на Геловін.

Про це CBC News повідомили в офісі прем’єр-міністра Канади.

У відомстві не пояснили, чому Трюдо ухвалив таке рішення, але CBC News нагадує, що цього року прем’єр-міністр потрапив у гучний скандал через костюм Алладіна, який одяг 18 років тому під час викладання у приватному навчальному закладі у провінції Британська Колумбія. Тоді він вбрався у тюрбан і пофарбував руки та обличчя у чорний колір, що було розцінено як расистський жест.

Як повідомлялося, 31 жовтня минулого року Трюдо з’явився на публіці у костюмі легендарного детектива Шерлока Холмса, за рік до того - у вбранні Супермена, у 2017-му - в образі пілота з книги Антуана де Сент-Екзюпері “Маленький принц”, а у 2015-му незабаром після перемоги на виборах - у костюмі Ган Соло із “Зоряних воєн”.

Фото: THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld