Мода та екологія: Ксенію Шнайдер запросили на круглий стіл The New York Times

The New York Times запросив українську дизайнерку Ксенію Шнайдер взяти участь у круглому столі, присвяченому сталому розвитку моди.

Про це дизайнерка написала на своїй сторінці у Facebook.

«Працюєш собі, як завжди, нічого особливого. А потім раптом тобі пишуть із The New York Times, що вони не бачать кращого кандидата для їхнього круглого столу, присвяченого сталому розвитку в моді, який пройде в Gallerie Laffayete у Парижі. І ти береш квитки і не можеш заснути від хвилювання», – написала Ксенія.

Бренд Ksenia Schnaider сповідує актуальні принципи сталої моди.

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Як відомо, модна індустрія має негативний вплив на довкілля, зокрема, викиди вуглецю наразі є важливою екологічною проблемою.

Як повідомляє Jetsetter, на круглому столі питання сталої моди також обговорюватимуть кореспондент з міжнародних стилів The New York Times Елізабет Патон, авторка книги «Фашин-поліс: ціна швидкої моди та майбутнє одягу» Дана Томас, керівник відділу маркетингу та комунікацій Великої Британії асоціації Diamond Producers Ліза Левінсон та старший віцепрезидент з питань соціального впливу De Beers Group Кеті Фергюссон.