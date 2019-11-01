"Геловінська" афіша: самурайські бої, забіг зомбі та Велесова Ніч

Ви ще не втомилися від Геловіну? Розказуємо, де "досвяткувати" День всіх святих, а також, де його НЕ святкувати, але все одно відірватися наповну!

Прем'єра "Ukrainer. The Movie"

Що цікавого: «Ukraïner. The Movie» — історія про буденне життя однієї з найбільш невідомих країн європейського континенту. Фільм розповідає історії про героїв із різних куточків України, їхні життя та побут, ремесла й мистецтво, цікаві ініціативи та культуру. Персонажі цієї стрічки не пов’язані між собою, їхні світи різні, утім, ця різність об’єднує країну. Фактично стрічка «Ukraïner. The Movie» покаже один день із життя України. Дивитися онлайн фільм:

Коли: 1 листопада 19:00

Де: Довженко-Центр

Скільки: Не вказано

Більше інформації: Facebook

Фестиваль "Загадкова Японія"

Що цікавого: Японія, що шокує й захоплює! Буденність та магія, кохання по-японськи, японське вуду та безліч речей, якими дивує Країна Вранішнього Сонця. Це найбільша подія в Україні, присвячена японській культурі. Два поверхи арт-простору «Samskara» стануть порталами — до самурайських боїв, токійських кварталів моди, японських богів та демонів, шедеврів мистецтва та цифрових світів.

Коли: 1 листопада — 8 грудня (вихідні: пн, вт, ср)

Де: Арт-простір Samskara (Львівська площа, 8А)

Скільки: чт-пт (15:00-22:00) - 200 грн, сб-нд (11:00-22:00) - 250 грн

Більше інформації: Facebook

Всі. Свої: Алкомаркет

Що цікавого: На маркеті буде розливатися крафтове мед-пиво, біло-червоні вина всіх сухостей та вологостей, яблучно-динні сидри, яєчні-абрикосові-горіхові настоянки, бальзами для серця-душі-печінки та чарівні еліксири, щоб закохуватися тут і зараз. А до всього цього алкогольного щастя — наїдки сирні, м’ясні, солодкі, медові!

Коли: 2 – 3 листопада

Де: Всі. Свої. Гастрономія (вул. Десятинна, 12)

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Велесова Ніч на Андріївському узвозі

Що цікавого: А ви знаєте, чому наші предки з 31 жовтня на 1 листопада запалювали на всю ніч свічку і ставили її на вікно? А нащо поруч на вікно вони ставили їжу? В Україні вже багато років відзначають Геловін. Проте у нас ще раніше, за часів вірування у рідних богів, існував свій “Геловін” і звався він "Велесова ніч".

Андріївський узвіз запрошує всіх відсвяткувати свято Велесової ночі! На вас чекає цікава шоу-програма під відкритим небом, розваги для всієї родини, смачні частування, вогняне дійство та виступ легендарного синтез-етно-рок-гурту "Ярра"!

Коли: 1 листопада 19:00

Де: Андріївський узвіз

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Вечірка "Тапольський та друзі на Банковій"

Що цікавого: Вперше в одному з найкрасивіших і незвичайних будинків Києва зазвучить драмнбейс. Всi ді джеї відіграють спеціальні сети "з особливою ніжністю". Дуже важливо! Дрес код: дівчата - сукні, хлопці - костюми.

Коли: 2 листопада 23:00

Де: Дім письменників / Маєток Лібермана (вул. Банкова, 2)

Скільки: Не вказано

Більше інформації: Facebook

Акустичний концерт гурту The Hardkiss

Що цікавого: Особлива атмосфера, понад п`ятнадцяти музикантів-мультиінструменталістів на сцені та головні пісні гурту в новому звучанні.

Коли: 3 листопада 19:00

Де: Палац «Україна» (вул. Велика Васильківська, 103)

Скільки: 290 - 2250 грн

Більше інформації: Facebook

Фестиваль вуличної їжі "SCARY FOOD"

Що цікавого: Моторошний і страшнючий, лячний і жахітний, а ще ну дуже сімейний — це все про наш SCARY FOOD. Будеш з друзями? У програмі: зомбі-забіг, Market 3.1 зі страшенно крутими костюмами, кімната страху, пунш і танці. Береш малих? У нас будуть тепле дитяче містечко з аквагримом і подарунками, конкурс костюмів (обирайте образ вже) і лячний фуд-корт з черв’яками й очами вампіра.

Коли: 2 - 3 листопада

Де: Ulichnaya eda (вул. Магнітогорська, 1а)

Скільки: 250 грн

Більше інформації: Facebook

Ювілейний балет "The Great Gatsby Ballet"

Що цікавого: The Great Gatsby — це феноменальний танцювальний блокбастер, який поєднує в собі класичну хореографію балетного мистецтва, сучасний танець, елементи кінематографу та мюзиклу.

Коли: 2 листопада 19:00

Де: Національний палац мистецтв Україна (вул. Велика Васильківська, 103)

Скільки: 200 - 2450 грн

Більше інформації: Facebook

Концерт Circa Waves

Що цікавого: Вперше в Україні – бурхливі хвилі британського інді, завсідники фестивалів – гурт Сirca Waves. Перший виступ гурту в Україні відбудеться у межах Selector Live.

Коли: 1 листопада 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців, 37-41)

Скільки: 690 - 1690 грн

Більше інформації: Facebook

Різдвяна фабрика мрій на ВДНГ

Що цікавого: «Різдвяна фабрика мрій» – проєкт Клавдієвської фабрики ялинкових прикрас. Тут створили казкове місто з неймовірно реалістичними декораціями. У фабриці кожен відвідає кабінет ельфа-чарівника, величезні кімнати із неймовірним приладдям: роздувачем вогню, за допомогою якого виготовлятимуть майбутні ялинкові прикраси, спеціальними ваннами для їхнього сріблення, а також – майстернею із розпису та фарбування готових іграшок.

Коли: 2 листопада - 1 грудня (по вихідних), 7 грудня - 19 січня (щодня)

Де: ВДНГ, 2 павільйон (просп. Академіка Глушкова, 1)

Скільки: 200 грн

Більше інформації: Facebook

Тижні Німеччини в Україні 2019

Що цікавого: Цьогорічна програма проходить цілковито під гаслом тридцятиріччя падіння муру. Що ж тоді сталося? Які наслідки це мало? Яку роль відігравали і дотепер відіграють такі теми як права громадян, громадянське суспільство, демократія, долання мурів та кордонів?

Програма заходів.

Коли: 25 жовтня - 9 листопада

Де: Посольство Німеччини в Києві / Deutsche Botschaft Kiew (вул. Богдана Хмельницкого, 25)

Скільки: Не вказано

Більше інформації: Facebook

Творчий вечір Дмитра Бикова

Що цікавого: Вечір про життя та творчість, про переживання та про нас. Запрошуємо на найзворушливіший перформанс осені, у виконанні Дмитра Бикова, щоб зазирнути глибше у себе таі відкрити нові сенси.

Коли: 1 листопада 19:00

Де: Будинок Кіно (вул. Саксаганського, 6)

Скільки: 600 - 1200 грн

Більше інформації: Facebook