"Джокера" висунули на Оскар в 16 номінаціях
Укрінформ
Фільм режисера Тодда Філліпса за коміксами DC "Джокер", висунули на премію "Оскар" в 16 номінаціях.
Про це повідомляє Warner Bros.
"Кінокомпанія має намір домагатися для фільму нагороди практично у всіх основних номінаціях", - йдеться у повідомленні
Фільм позмагається за визнання в 16 категоріях, включаючи "Кращу чоловічу роль" для виконавця головної ролі Хоакіна Фенікса, а саме:
- Кращий фільм року;
- Кращий режисер (Тодд Філіпс);
- Кращий адаптований сценарій;
- Краща чоловіча роль (Хоакін Фенікс);
- Краща чоловіча роль другого плану (Роберт де Ніро);
- Краща жіноча роль другого плану (Зази Битц, Френсіс Конрой);
- Найкращий акторський склад;
- Краща операторська робота;
- Краща робота художника-постановника;
- Кращий монтаж;
- Кращий дизайн костюмів;
- Кращий звуковий монтаж;
- Кращі візуальні ефекти;
- Кращий звук;
- Кращий грим і зачіски;
- Найкраща музика.
Однак, в які саме номінації потрапить стрічка, вирішать члени Американської кіноакадемії до 13 січня 2020 року.