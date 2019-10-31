"Джокера" висунули на Оскар в 16 номінаціях

Укрінформ
Фільм режисера Тодда Філліпса за коміксами DC "Джокер", висунули на премію "Оскар" в 16 номінаціях.

Про це повідомляє Warner Bros.

"Кінокомпанія має намір домагатися для фільму нагороди практично у всіх основних номінаціях", - йдеться у повідомленні

Фільм позмагається за визнання в 16 категоріях, включаючи "Кращу чоловічу роль" для виконавця головної ролі Хоакіна Фенікса, а саме:

  • Кращий фільм року;
  • Кращий режисер (Тодд Філіпс);
  • Кращий адаптований сценарій;
  • Краща чоловіча роль (Хоакін Фенікс);
  • Краща чоловіча роль другого плану (Роберт де Ніро);
  • Краща жіноча роль другого плану (Зази Битц, Френсіс Конрой);
  • Найкращий акторський склад;
  • Краща операторська робота;
  • Краща робота художника-постановника;
  • Кращий монтаж;
  • Кращий дизайн костюмів;
  • Кращий звуковий монтаж;
  • Кращі візуальні ефекти;
  • Кращий звук;
  • Кращий грим і зачіски;
  • Найкраща музика.
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Однак, в які саме номінації потрапить стрічка, вирішать члени Американської кіноакадемії до 13 січня 2020 року.

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