"Джокера" висунули на Оскар в 16 номінаціях

Фільм режисера Тодда Філліпса за коміксами DC "Джокер", висунули на премію "Оскар" в 16 номінаціях.

Про це повідомляє Warner Bros.

"Кінокомпанія має намір домагатися для фільму нагороди практично у всіх основних номінаціях", - йдеться у повідомленні

Фільм позмагається за визнання в 16 категоріях, включаючи "Кращу чоловічу роль" для виконавця головної ролі Хоакіна Фенікса, а саме:

Кращий фільм року;

Кращий режисер (Тодд Філіпс);

Кращий адаптований сценарій;

Краща чоловіча роль (Хоакін Фенікс);

Краща чоловіча роль другого плану (Роберт де Ніро);

Краща жіноча роль другого плану (Зази Битц, Френсіс Конрой);

Найкращий акторський склад;

Краща операторська робота;

Краща робота художника-постановника;

Кращий монтаж;

Кращий дизайн костюмів;

Кращий звуковий монтаж;

Кращі візуальні ефекти;

Кращий звук;

Кращий грим і зачіски;

Найкраща музика.

Однак, в які саме номінації потрапить стрічка, вирішать члени Американської кіноакадемії до 13 січня 2020 року.