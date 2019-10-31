У депутата "Слуги народу" та актриси "Мамахохотала" народився син

Сама ж Гресь, як повідомляє "Детектор медіа", у соцмережах написала, що перед тим, як почалися перейми, встигла зробити манікюр, педикюр та відвідати будівельний магазин. "А вже під час переймів встигла ще й сміття на переробку відвезти та постояти в заторі. Новоспечена матуся також похвалилася, що хлопчик народився вагою 4,270 кг та зростом 54 см", - йдеться у повідомленні.

Як нагадує видання, про те, що в родині Романа та Ганни народиться син, стало відомо ще в червні. Тоді ще майбутні батьки поділилися в мережі інформацією про стать дитини.

Фото: www.facebook.com/Грищук Рома