Маск пожертвував гроші на посадку мільйона дерев

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск пожертвував мільйон доларів на кампанію садіння дерев #TeamTrees, започатковану популярним ютубером MrBeast.

Про це повідомляє Independent.

У відповідь на допис у Twitter, зроблений MrBeast у вівторок, Маск написав: "Звучить круто. Де висадять дерева та які саме?".

Sounds cool. Where are the trees being planted & what kind of trees? — Treelon (@elonmusk) 28 жовтня 2019 р.

Після роз’яснення деталей Маск відповів: "Гаразд, схоже на правду, пожертвую на 1 мільйон дерев".

Мета ініціативи #TeamTrees - зібрати гроші на посадку 20 млн дерев до грудня 2020 року. За правилами кампанії, вартість садіння одного дерева становить $1.

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У зв'язку з цим Маск змінив назву свого профілю у Twitter на "Treelon", а деякі користувачі зазначили у коментарях, що мовою іврит ім’я Маска “Elon” означає дуб.

На цю акцію також пожертвував гендиректор Twitter Джек Дорсі. Завдяки йому буде висаджено 150 тисяч дерев.

Загалом у рамках кампанії вже зібрано понад $8 мільйонів пожертв.