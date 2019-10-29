У Голлівуді прем'єру нового "Термінатора" скасували через лісові пожежі

У Голлівуді скасували прем'єру нового "Термінатора" через лісові пожеж у штаті Каліфорнія.

Про це повідомляє телеканал CNN.

"Кіностудія «Парамаунт пікчерс» пообіцяла передати в Червоний Хрест їжу, яка призначалася для прийому з нагоди прем'єри", - йдеться у повідомленні.

У неділю влада Каліфорнії оголосила про евакуацію 180 тисяч осіб, серед яких опинився колишній губернатор Каліфорнії актор Арнольд Шварценеггер. Він порадив й іншим так вчинити.

Шварценеггер написав у Твіттері: "Якщо ви знаходитесь в зоні евакуації, не клейте дурня – йдіть" і подякував за героїзм пожежників.