Найвища будівля світу засвітилася барвами австрійського прапора

У Дубаї найвищу будівлю світу – "Бурдж Халіфа" – підсвітили в кольори австрійського прапора: фасад 828- метрового хмарочоса засвітився червоно-білими барвами з нагоди Національного свята Австрії.

Про це повідомляє у Facebook МЗС Австрії.

"Не лише в Австрії минулої суботи гідно відзначили національне свято… За ініціативи посольства Австрії найвища будівля світу "Бурдж Халіфа" в Дубаї в ніч з 26 на 27 жовтня 2019 року була освітлена червоно-біло-червоними кольорами прапору", - йдеться у повідомленні.

Фасад найвищого у світі хмарочосу раніше вже неодноразово "вбирали" в кольори національних прапорів різних країн з допомогою спеціальної системи освітлення. Це відбувалося з нагоди національних свят, або ж на знак солідарності з країною у зв’язку з різними трагічними інцидентами.

Австрійська Республіка у суботу, 26 жовтня, відзначала Національне свято - день ухвалення парламентом Федерального конституційного закону про постійний нейтралітет у 1955 році.

Оголошення нейтралітету відбулося після виведення військ СРСР, США, Великої Британії та Франції з території Австрії, яка була після 1945 року розподілена на 4 окупаційні зони.

Національним святом цей день став у 1965 році, відтоді він в Австрії вихідний.