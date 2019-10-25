Національна опера у листопаді: “Норма” з Монастирською і зіркові гості

“На глядачів чекає яскрава прем'єра сезону - опера “Богема” Джакомо Пуччіні, дует оперного метра Тараса Штонди і молодого та дуже перспективного Валентина Дитюка в “Моцарті і Сальєрі”, незрівнянна Людмила Монастирська в “Нормі”, зіркові гості - запрошені солісти Андрій Бондаренко (“Фауст” Ш. Гуно) і Євген Орлов (“Норма” В. Белліні) в рамках проекту “Українські оперні зірки у світі”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, опера “Моцарт і Сальєрі” М.Римського-Корсакова відбудеться 5 листопада. Прем'єра нинішнього спектаклю в постановці головного режисера театру Анатолія Солов'яненка відбулася близько двох років тому. Ініціатором появи твору в репертуарі Національної опери став Тарас Штонда.

“Набукко” Дж.Верді - 9 листопада. Прем'єра сьогоднішньої постановки “Набукко” на сцені Національної опери відбулася три роки тому, і з того часу вистава незмінно збирає аншлаги. 9 листопада в головних партіях: зірка світової оперної сцени Людмила Монастирська, Алла Позняк, Геннадій Ващенко, Валентин Дитюк, Тарас Штонда.

“Фауст” Ш. Гуно - 20 листопада. Це ще одна нагода почути творчий тандем Тарас Штонда - Валентин Дитюк. Ще одна родзинка цього оперного вечора - Андрій Бондаренко, запрошений соліст Zurich Opera House, Deutsche Oper Berlin, Маріїнського театру, Teatro Real de Madrid, The Dallas Opera, Іsraeli Opera та інших театрів світу.

14 і 16 листопада - прем'єра опери Дж.Пуччіні “Богема”. Це спільний українсько-італійський мистецький проект у співпраці з посольством Італії в Україні та Італійським інститутом культури в Україні. Координатор проекту - Нікола Франко Баллоні. Режисер-постановник Італо Нунціата. У виставі, яка відбудеться 14 листопада, головні партії виконають Валентин Дитюк, Ольга Фомічова, Геннадій Ващенко, Сергій Магера, Олександр Мілєв. А 16 листопада на сцену вийдуть Дмитро Іванченко, Сусанна Чахоян, Олександр Бойко, Сергій Ковнір, Дмитро Агєєв.

“Норма” В. Белліні - 22 листопада. В ролі Норми - народна артистка України Людмила Монастирська. Партію верховного жерця друїдів Оровезо виконає 35-річний бас Євген Орлов, який виступає на найкращих європейських сценах. У головних ролях - Сергій Пащук, Наталія Николаїшин, Ольга Матушенко, Юрій Аврамчук.