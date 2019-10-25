Телефільм "Бортнянський" розкриє невідомі сторінки біографії композитора

“Допрем'єрний показ нового українського телевізійного двосерійного художнього фільму “Бортнянський” відбудеться 31 жовтня о 18:00 в кінотеатрі “Жовтень”. До кінця року фільм з’явиться на телеекрані”, - повідомив генеральній продюсер та автор сценарію фільму Валентин Мисливий.

За його словами, фільм розкриває невідомі сторінки життя композитора Дмитра Бортнянського, який вперше постає в образі резидента розвідки.

“Бортнянський був запрошений в Неаполь для постановки своєї опери “Квінт-Фабій”. Він потрапляє у вир подій, що відбуваються на тлі війни між Туреччиною і Російською імперією. Це детективна історія, в якій, крім шпигунів, присутні відомі історичні постаті, що насправді перебували тоді в Італії і перетиналися з Бортнянським - як засновник Одеси де Рібас, граф Андрій Розумовський — посол у Неаполі, Д’Еон — шпигун французького короля, трансвестит, прийнятий як фрейліна при дворі імператриці Єлизавети Петрівни”, - розповів Мисливий.

Пресконференція з нагоди допрем’єрного показу фільму "Бортнянський" в Укрінформі / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Говорячи про сюжет, він додав, що цей шпигун зібрав секретний архів, його оприлюднення загрожувало викликати міжнародний скандал, а слідом — і початок світової війни. Тож спецслужби багатьох держав полюють за цим архівом. Словом, фільм сповнений карколомних подій, красивої музики, розповідає про перше кохання Бортнянського.

“Бортнянський був драгоманом - він знав багато мов, його запрошували як перекладача, що допомагало йому в шпигуноманській діяльності”, - сказав продюсер.

Він пояснив, що на таку думку його наштовхнув і факт щодо функцій перекладача, і дещо в записниках Бортнянського, а також те, що він дослужився до генеральського чину.

“І якби він не був у розвідці або не служив на Таємну канцелярію, він би генерала не отримав. Це звання отримували тільки військові”, - підкреслив Мисливий.

Режисер фільму Борис Квашньов теж акцентував на тому, що стрічка показує Бортнянського під несподіваним кутом.

“Він молодий, Бортнянському у фільмі 27 років. І він - резидент розвідки. Він не тільки писав прекрасну музику, а й займався криптографією, полюбляв шрифти, шаради, розгадував таємні листи. Під маскою маестро, який повсякчас крутився у вищому світі, він збирав інформацію і направляв її до Таємної канцелярії в Петербург”, - розповів Квашньов.

Він також поінформував, що Неаполь ХVIII століття знімали у Києві на Подолі.

“Головне було знайти таке місце, яке би під певним кутом не видавало сьогодення. Це була задача дуже складна, але ми впоралися. І за інтер’єри мені не соромно, вони цілком достовірні”, - підкреслив режисер.

Він також додав, що у фільмі знімалися відомі актори, зокрема, Ольга Сумська - в ролі імператриці Єлизавети Петрівни, Дмитро Гаврилов — у ролі Бортнянського, Віталій Борисюк - поручника Мордовцева, особистого охоронця Бортнянського.

Як зазначалося, Віталій — ще й каскадер і всі трюки виконував сам.

“Мій персонаж - теж дуже цікава людина, абсолютно без гальм, відкрита душа, військовий, який знається на музиці. Мені було цікаво доторкнутися до цієї історії. Я навіть не знав, що настільки цікава доля наших композиторів — і Березовського, і Бортнянського - і як вона тісно переплетена із всесвітньою історією. Це видатні постаті, які впливали на світову культуру... Це благодатний матеріал для актора, є що грати. Тим більше якщо на тебе шиють розкішний костюм - і ти одразу поринаєш в ту епоху”, - з усмішкою сказав Борисюк.

А відомий кінознавець, кінокритик Сергій Тримбач підкреслив, що фільм насамперед приваблює постаттю музичного генія Дмитра Бортнянського.

“За жанром це авантюрно-пригодницький фільм. У нас небагато фільмів, зроблених на історичному матеріалі, а тим більше в такому авантюрному жанрі. Думаю, що він спонукає молодшу генерацію кінематографістів не тільки до осмислення нашої історії, а й до створення жанрового кіно на історичному матеріалі”, - сказав Тримбач.

Як зазначалося, проєкт створення фільму реалізовано творчою командою продюсерського центру “БУМ” на чолі з генеральним продюсером Валентином Мисливим. Продакшен і постпродакшен проєкту підтримав Український культурний фонд.

“Картина знята за власний кошт. І вже написано продовження фільму “Бортнянський” - ще на 4 серії. Проблема в коштах”, - сказав Мисливий.

Він додав, що стрічка є продовженням епопеї про трьох видатних українських композиторів — вже було знято 4-серійний фільм про Березовського, а після “Бортнянського” заплановано історію про Веделя, і вже написано сценарій