На Міланському кінофестивалі покажуть документальний фільм “Папаченко”

Документальний фільм “Папаченко” про тренера-батька українського боксера Василя Ломаченка представлять 28 жовтня на Міланському кінофестивалі FICTS.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київради.

«Фільм «Папаченко» – єдиний український документальний фільм, який бере участь цього року у міжнародному фестивалі спортивного кіно в Мілані FICTS. Впевнений, що наш фільм має всі шанси отримати високі оцінки журі та симпатії глядачів», – повідомив співпродюсер стрічки, депутат Київради Олесь Маляревич.

За його словами, фінал серії фестивалів спортивних фільмів стартує уже сьогодні і триватиме до 30 жовтня. Показ фільму “Папаченко” відбудеться 28 жовтня. Стрічка триває 69 хвилин, жанр – documentary biopic. Режисер – Сергій Долбілов.

Анатолій Ломаченко – одна з найвідоміших і водночас загадкових особистостей сучасного елітного професійного боксу. Двічі поспіль найкращий тренер світу за версією Асоціації журналістів Америки, які пишуть про бокс (BWAA). Батько і постійно присутній тренер дворазового олімпійського чемпіона, а зараз найкращого у світі боксера Василя Ломаченка. Анатолій не бере участі у прес-конференціях, не дає інтерв'ю і взагалі не любить публічності та пильної уваги. Однак знімальній групі вдалося відзняти не одну сотню унікальних ексклюзивних кадрів з життя всесвітньовідомого тренера.

Трейлер фільму:

«Знімальна група тісно співпрацює з Ломаченком з того часу, як Василь розпочав свою професійну кар’єру. Автори фільму відвідували більшість боїв Ломаченка, де мали можливість знімати ексклюзивні матеріали з-за лаштунків», – пояснив Маляревич.

У фільмі використовуються матеріали, зняті в Каліфорнії, а також на батьківщині Ломаченка – в Білгород-Дністровському. Глядач має можливість побачити унікальні тренування «батько-син» на Чорноморському узбережжі та в їхньому першому й рідному клубі «Аккерман». У цьому проекті про Анатолія Ломаченка розкажуть його найуспішніші та близькі вихованці, нинішні чемпіони світу: Василь Ломаченко, Олександр Усик та Олександр Гвоздик. А також близький друг Анатолія Ломаченка, спортивний психолог, який працює з ним тривалий час і є його правою рукою під час тренувального процесу.

Фото: YouTube/The Warrior