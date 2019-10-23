До суду направили справу про напад на Dzidzio

Київська місцева прокуратура № 7 направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 24-річного громадянина Російської Федерації у заподіянні тілесних ушкоджень артисту Dzidzio.

Про це інформує пресслужба столичної прокуратури.

“Тривалий час зловмисники переховувались від органів досудового розслідування. Однак за результатами оперативно-розшукових заходів місцеперебування одного з підозрюваних було встановлено. На сьогодні обвинувальний акт відносно зловмисника скеровано до Подільського районного суду м. Києва для розгляду по суті”. - йдеться у повідомленні.

Водночас місцеперебування інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлюється, зазначають у прокуратурі.

Як повідомлялося, 28 грудня 2018 року під час конфлікту, що стався біля офісного приміщення на вулиці Вікентія Хвойки на Подолі, зловмисники завдали тілесні ушкодження артисту Dzidzio та втекли з місця події. Хуліганів було встановлено, ними виявилися громадяни іншої держави.

Фото: Facebook Прокуратури міста Києва