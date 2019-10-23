У США розплодилися небезпечні риби-змієголови з Росії та Китаю

Служба контролю дикої природи американського штату Джорджія попередила населення, що в штат проникли риби, відомі як змієголови - при зустрічі їх слід негайно вбивати, заморожувати і повідомляти про знахідку владі.

Про це повідомляє ВВС.

Змієголови походять з Далекого Сходу Росії та Китаю, де вони мешкають у річці Амур. Також ця риба населяє водойми Корейського півострова.

Ці риби відрізняються неймовірним апетитом і здатністю дихати на суші, по якій вони повзають як змії. На суші вони можуть прожити до чотирьох днів.

Їх уже виявляли в інших штатах США. Дехто називає змієголовів "прісноводним еквівалентом танка", оскільки вони поїдають все на своєму шляху.

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У США вони з'явилися в окремих водоймах кілька десятиліть тому, але останнім часом стали поширюватися дедалі більшою територією.

Ці риби їдять дрібних тварин, інших риб, іноді молюсків і, наскільки відомо, навіть рептилій, тому можуть завдати серйозної шкоди місцевій фауні.

До 2002 року змієголовів розводили в штаті Арканзас, оскільки в деяких національних кухнях вони вважаються делікатесом.

Фото: GETTY IMAGES, USGS.