Через посуху у Зімбабве загинули 55 слонів
Укрінформ
Щонайменше 55 слонів загинули через сильну посуху в Зімбабве.
Про це повідомляє BBC.
"У Зімбабве щонайменше 55 слонів загинули від голоду внаслідок сильної посухи, яка вже 2 місяці триває в Національному парку Гванге", - йдеться в повідомлення.
Так, через цю посуху в Зімбабве суттєво зменшилася площа посівів. Значна частина врожаю загинула.
Окрім цього, наразі близько третини населення цієї африканської країни відчуває дефіцит їжі. На цю ситуацію впливає також і економічна криза в Зімбабве.