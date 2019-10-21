Через посуху у Зімбабве загинули 55 слонів

Через посуху у Зімбабве загинули 55 слонів

Укрінформ
Щонайменше 55 слонів загинули через сильну посуху в Зімбабве.

Про це повідомляє BBC.

"У Зімбабве щонайменше 55 слонів загинули від голоду внаслідок сильної посухи, яка вже 2 місяці триває в Національному парку Гванге", - йдеться в повідомлення.

Так, через цю посуху в Зімбабве суттєво зменшилася площа посівів. Значна частина врожаю загинула.

Читайте також: Слоненя не прийняло рідне стадо - і воно повернулося до опікуна. Зворушливе відео

Окрім цього, наразі близько третини населення цієї африканської країни відчуває дефіцит їжі. На цю ситуацію впливає також і економічна криза в Зімбабве.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-