Італійські хірурги надрукували вухо для дитини

Хірурги з італійської Флоренції надрукували на 3D-принтері вухо для дитини.

Про це повідомляє ANSA.

“Лікарі з госпіталю ім. Меєра в Флоренції надрукували на 3D-принтері зовнішнє вухо для дитини”,- йдеться у повідомленні.

Як повідомляє ANSA, 13-річний хлопчик народився без вух через вроджену ваду у важкій формі – мікротія.

Хірурги використали хрящ вуха, аби створити саме вухо використовуючи технології 3D-принтера.

Нині лікарі планують повторити подібну операцію для іншого вуха пацієнта.