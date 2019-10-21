У Києві презентували факсимільне видання рукописного “Реймського Євангелія”

У Києві презентували факсимільне видання “Реймського Євангелія”, найдавнішої рукописної книги з бібліотеки Ярослава Мудрого.

На цьому наголосила генеральний директор Національного заповідника “Софія Київська” Неля Куковальська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні я вперше тримаю в руках “Реймське Євангеліє”. Одна з моїх мрій у житті збулася — це повернення в Україну найдавнішої рукописної пам’ятки, пов’язаної безпосередньо з Києвом, з Софійським собором, з іменами видатних історичних постатей. “Реймське Євангеліє” - це найдавніша рукописна книжка з бібліотеки Ярослава Мудрого, яка пов’язана з історією нашої держави”, - сказала Куковальська.

Вона нагадала, що, на превеликий жаль, оригінал Євангелія знаходиться не у нас, а під Парижем, в місті Реймс, в муніципальній бібліотеці Карнегі. А також зазначила, що разом з директором ТОВ "Видавництво “Горобець” Ганною Горобець вони мали ідею зробити проект народним виданням — за кошти меценатів. І це вдалося реалізувати, частину ж коштів отримали від Українського культурного фонду.

“Ми мріяли зробити повну факсимільну копію, що має і кириличний, і латиничний текст — так, як виглядає оригінал у бібліотеці. Півтора року ми поклали на те, щоб отримати угоду. Договір підписували на серйозному рівні. Нам дали дозвіл на випуск тисячі екземплярів, але не для комерційного розповсюдження, а для дарування бібліотекам, розповсюдження по Україні”, - зазначила очільниця “Софії Київської”.

Вона також уточнила, що видання є двотомним. Крім факсиміле, це том наукових досліджень.

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“Ходить багато чуток стосовно походження “Реймського Євангелія”, тому ми поставили за мету ще раз перевірити історію цієї книги. Цим займався цілий колектив учених на чолі із В'ячеславом Корнієнком - доктором історичних наук, заступником гендиректора НЗ “Софія Київська”. І тут по-новому прописана вся історія “Реймського Євангелія”, щоб ні в кого не виникало сумнівів щодо його походження і його історії. А найімовірніша концепція — що “Реймське Євангеліє” походить із скрипторію Софіївського собору”, - наголосила Куковальська.

А доктор філологічних наук, професор Житомирського університету Віктор Мойсієнко зазначив, що знайомство з оригіналом дозволило дійти висновку: “Це руська пам’ятка, писана в Києві, переписана киянином”.

“Я думаю, що відтепер “Реймське Євангеліє” поглибить хрестоматії, історію української мови, історію української літературної мови до І половини ХІ століття. І, відповідно, студенти-філологи, історики можуть посилатися на цю пам’ятку”, - підкреслив науковець.

Як додала Ганна Горобець - директор ТОВ "Видавництво “Горобець”, де книга побачила світ, у них тільки-но вийшов друком і факсимільний рукописний “Віденський октоїх”, оригінал якого знаходиться у Віденській національній бібліотеці. Днями видання презентували у Відні. Вона також зазначила, що обидва видання зробили за півроку, а ще — запустили сайт “Українська рукописна книга”.

Як зазначалося, на сьогодні вийшло 300 примірників “Реймського Євангелія”, які будуть подаровані бібліотекам, меценатам і 4 екземпляри — у Реймську бібліотеку. На випуск решти 700 примірників будуть шукати благодійні кошти.

Куковальська поінформувала також, що велика презентація цього видання відбудеться також 22 жовтня у Софійському соборі. З 25 жовтня почнеться серія презентацій у Франції, зокрема в Посольстві України у Франції, у Реймсі, а найбільша — у Сенлісі, де жила Анна Ярославівна. Потім відбуватимуться презентації в Україні, зокрема в Острозі, Львові, Житомирі, Ніжині, Глухові.

Обидва факсимільні видання рукописних книг - “Реймське Євангеліє”, пам’ятка ХІ ст., відома в Україні як Біблія Анни Ярославни, та “Віденський Октоїх”, ХІІ ст., - вийшли у видавництві “Горобець”. Досі в Україні видавалося лише факсимільне видання кириличної частини “Реймського Євангелія”.

Фото Юрія Ільєнка