В Індії студентів змусили складати іспит з коробками на голові

У штаті Карнатака, що в Індії, першокурсників коледжу змусили складати письмовий іспит з картонними коробками на головах.

У такий спосіб адміністрація намагалася запобігти списуванням, повідомляє Times of India.

"Дивакуватий набір світлин, на яких студенти носять картонні коробки на головах у штаті Карнатака, Індія, під час іспиту в коледжі, щоб не допустити списування", - йдеться у повідомленні.

Такий захист від списування викладачі використали під час іспиту з хімії. У місцевому управлінні освіти назвали таке поводження зі студентами «нелюдською ідеєю» та винесли офіційне попередження керівництву закладу.

Адміністрація коледжу вже вибачилася за цю ситуацію: там наголосили, що використовували коробки виключно для боротьби зі списуванням та не хотіли принизити студентів.

Також в адміністрації заявили, що перед іспитом отримали згоду абітурієнтів на такий тип "захисту від списування".