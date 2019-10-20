На театральному фестивалі у Дніпрі покажуть "Сталкерів" і "Порцелянового кролика"

Всеукраїнський театральний фестиваль «Феєрія Дніпра» відкрився прем’єрною виставою Дніпровського національного академічного музикально-драматичного театру ім. Шевченка «Свіччине весілля».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вже третій рік поспіль ми проводимо цей фестиваль. Я задоволений, що є відгук від суспільства на цю культурну подію. Торік «Феєрію» відвідали більше 5 тисяч осіб. Зараз повна зала і сподіваюсь, що наступні вистави збиратимуть аншлаги теж. Маємо змогу побачити роботи кращих режисерів, насолодитися грою відомих акторів. Наша мета - підвищити культурний рівень області та залучити якомога більше людей до якісного дозвілля», - зазначив перед початком вистави голова Дніпровської облради, ініціатор фестивалю Гліб Пригунов.

Попереду на поціновувачів театрального мистецтва чекає ще 8 вистав від різних труп України. Серед запланованих вистав: «Сталкери» київського театру «Золоті Ворота», «Порцеляновий кролик» дніпровського театру «Віримо», «Французька вечеря» чернігівського театру, «Кураж» Київського академічного театру юного глядача на Липках, «Двері» харківської обласної громадської організації творчого об’єднання «Театр 19», «Зойчина квартира» Київського академічного театру на Подолі, вистава «Каблуки» Дніпровського академічного театру драми і комедії, «Про мишей і людей» - театральної компанії «Бенюк і Хостікоєв».

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Фестивальні вистави проходитимуть у театрі імені Шевченка та театрі ім. Горького.

Триватиме фестиваль до 26 жовтня.

Головне фото: вистава "Сталкери"